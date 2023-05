Nintendo Switch, 1 miliardo di giochi venduti: bene Metroid Prime Remastered e Fire Emblem Engage

Risultati finanziari Nintendo anche per quanto riguarda l'ambito software, che complessivamente raggiunge e supera 1 miliardo di giochi venduti per Nintendo Switch, con la lista dei milioni seller aggiornata e l'arrivo, all'interno di questa, anche di Metroid Prime Remastered e Fire Emblem Engage, entrambi oltre 1 milione di copie.

Per quanto riguarda il software, dunque, in totale sono 1.036.150.000 i giochi venduti su Nintendo Switch dal suo lancio nel 2017 a oggi, dimostrando dunque una notevole quantità di giochi venduti per ogni console, considerando che queste si trovano ora ad aver superato 125,62 milioni di unità.

Per la precisione, Fire Emblem Engage ha raggiunto 1,61 milioni di copie vendute con dati aggiornati al 31 marzo 2023, all'interno dei risultati finanziari dell'anno fiscale di Nintendo, mentre Metroid Prime Remastered ha raggiunto 1,09 milioni di copie, per quanto riguarda le novità su Nintendo Switch.

Per l'anno fiscale concluso, sono risultate particolarmente impressionanti le performance di Pokémon Scarlatto e Violetto, che ha raggiunto 22,10 milioni di copie, ma anche Splatoon 3 ha superato 10,67 milioni e Nintendo Switch Sports a 9,6 milioni di unità.

Vediamo dunque la lista aggiornata dei maggiori million seller su Nintendo Switch, ovvero dei giochi che hanno superato almeno il milione di copie (sebbene non si tratti di una lista completa, visto che mancano alcuni third party):