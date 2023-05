Nintendo Switch: 125,62 milioni di console vendute nel mondo

Arrivano i risultati finanziari di Nintendo relativi alla conclusione dell'anno fiscale al 31 marzo 2023, dai quali emergono le vendite di Nintendo Switch, che hanno raggiunto 125,62 milioni di console distribuite in tutto il mondo, proseguendo dunque la notevole corsa della macchina ibrida.

Le vendite hardware, tuttavia, hanno registrato un netto calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 22,1%, arrivando questa volta a 17,97 milioni di unità. Come spiegato da Nintendo, questo calo è dovuto in parte ai problemi di approvvigionamento dei semi-conduttori per la produzione di console, che hanno afflitto il mercato fino alla fine dell'estate scorsa.

Anche per questo motivo, ma non solo, nel periodo autunnale e dell'"holiday season" americana non è stata registrata quella grossa crescita in termini di vendite che era invece stata rilevata nell'anno fiscale precedente. Nonostante questo, le vendite sul fronte software sono rimaste stabili in termini monetari ma con un calo del 9% come quantità di giochi venduti rispetto all'anno precedente (213.,96 milioni di giochi venduti nell'anno fiscale concluso il 31 marzo 2023).

Nintendo ha rilevato invece una crescita nel mercato digitale, sia per quanto riguarda l'acquisto di giochi in tale formato che sul fronte degli abbonamenti a Nintendo Switch Online, che hanno portato le vendite digitali a 405,2 miliardi di yen, con un incremento del 12,7% rispetto all'anno precedente in questo settore.

Le vendite totali hanno raggiunto 1.601 miliardi di yen, di cui il 77,2% deriva dal mercato estero al di fuori del Giappone. Il profitto operativo ha raggiunto 504,3 miliardi di yen e quello ordinario 601 miliardi. Nella giornata di ieri, la compagnia ha annunciato l'evento Nintendo Live 2023 Seattle, mentre varie voci sostengono che non abbia intenzione di tenere eventi per Nintendo Switch a maggio e giugno.