Nintendo non terrà eventi per Nintendo Switch a maggio e giugno, stando a una voce di corridoio

Nintendo non avrebbe in programma alcun evento a maggio e giugno per presentare le novità in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi. Ad affermarlo nero su bianco è stato il giornalista Andy Robinson di VGC, confermando le indiscrezioni riguardanti l'imminenza di un PlayStation Showcase.

Robinson: "Ho anche sentito che nella solita finestra di fine maggio / giugno si terrà un PlayStation Showcase, con inclusa la roba di Konami. Da Nintendo non mi aspetto niente."

Attualmente sono già molti gli eventi confermati per le prossime settimane, tra l'Xbox Games Showcase dell'11 giugno, cui seguirà il PC Game Show. Quindi ci sono la Summer Game Fest e l'Ubisoft Forward. Inoltre voci sempre più insistenti vogliono il PlayStation Showcase in arrivo a fine maggio. Anche altri editori hanno i loro eventi programmati, in alcuni casi più alla lunga come THQ Nordic.

Come mai Nintendo potrebbe saltare la vetrina estiva? Intanto è giusto dire che per ora non c'è niente di confermato in merito. Inoltre va aggiunto che Nintendo Switch si appresta a entrare nella parte finale del suo ciclo di vita e la casa di Mario potrebbe avere in programma qualcosa di grosso nell'immediato futuro per aprire la sua fase successiva. In particolare si parla di una nuova console, che più il tempo passa e più appare inevitabile.

Attualmente, quindi, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom appare essere l'ultima grande esclusiva per Nintendo Switch, cui seguiranno il comunque importante Pikmin 4 e altri lanci minori.