Nintendo Switch 2: il presidente Bowser parla della prossima console Nintendo

Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, è stato recentemente intervistato da Associated Press su diverse questioni, tra le quali è rientrata anche la prossima console di Nintendo, che alcuni identificano come Nintendo Switch 2 in mancanza di informazioni.

L'intervista spazia anche a comprendere l'apertura dell'attrazione su Super Mario all'interno degli Universal Studios Hollywood, ma particolarmente interessante risulta la domanda sulla prossima console di Nintendo, anche perché fa capire come Nintendo Switch abbia probabilmente ancora alcuni anni davanti, prima di passare il testimone a un'altra macchina.

"Mentre entriamo nel settimo anno per Nintendo Switch, le vendite sono ancora forti. Penso che abbiamo ancora una lineup di giochi in arrivo davvero molto, molto rilevante. Come ha riferito di recente anche Mr. Furukawa, stiamo entrando in un territorio sconosciuto con questa piattaforma", ha detto Bowser, riferendosi al fatto che Nintendo Switch sta dimostrando una longevità piuttosto inedita per le console in generale, portando a delle modifiche nella strategia della compagnia.

"Dunque non abbiamo ancora nulla da annunciare su una console futura o nuovi dispositivi, perché siamo ancora alquanto convinti di Nintendo Switch", ha riferito il presidente di Nintendo of America, aggiungendo "Dovrei essere molto cauto su ciò che personalmente vorrei vedere in un nuovo Switch, ma quello che posso dire è che una delle ragioni che ci fa sentire sicuri delle ottime performance di Switch anche entrando nel suo settimo anno è che si tratta di un dispositivo davvero unico che consente di giocare in molti modi, a casa e in giro".

Volendo continuare con le speculazioni, quest'ultima affermazione di Bowser, direttamente collegata a quello che vorrebbe da una nuova console Nintendo, potrebbe far pensare al fatto che anche il prossimo dispositivo possa essere ibrido come Nintendo Switch, ovvero sia domestico che portatile, ma ovviamente non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo, al di là del fatto che lo Switch attuale sembra avere ancora alcuni anni davanti.