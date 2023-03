Classifica Steam: Sons of the Forest primo tra i giochi, seguito da Hogwarts Legacy

Come ogni settimana SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi PC e hardware più venduti in base ai ricavi di Steam. Nella settimana che va dal 7 al 14 marzo 2023, Steam Deck ha riconquistato la vetta della top 10, mentre Sons of the Forest è il gioco più venduto, seguito da Hogwarts Legacy.

Ecco la classifica completa:

Steam Deck Sons of the Forest Hogwarts Legacy Rainbow Six Siege Call of Duty: Modern Warfare 2 Resident Evil 4 Red Dead Redemption 2 Dead by Daylight Last Epoch GTA 5

Come possiamo vedere rispetto alla scorsa settimana Sons of the Forest ha ceduto il comando della classifica a Steam Deck, con Hogwarts Legacy che chiude il podio, riconquistando la terza posizione in precedenza occupata da Wo Long: Fallen Dynasty, che invece è uscito dalla top 10 dopo un lancio ottimo. Discorso simile per Destiny 2: L'Eclissi, che aveva conquistato il quinto posto la scorsa settimana e ora non rientra più tra i dieci titoli più venduti.

La classifica vede ancora una volta i sempreverdi Call of Duty: Modern Warfare 2, Rainbow Six Siege e GTA 5, ma c'è spazio anche per il remake di Resident Evil 4, che grazie ai preorder si è classificato sesto. L'action GDR Last Epoch invece ha conquistato il nono posto, grazie al lancio della versione beta 0.9 che ha introdotto il tanto atteso multiplayer.