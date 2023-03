Classifica Steam: Wo Long Fallen Dynasty batte Hogwarts Legacy, Sons of the Forest è primo

SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi durante la settimane del 28 febbraio - 7 marzo 2023. Al primo posto troviamo ancora una volta Sons of the Forest, seguito da Steam Deck. Chiude il podio Wo Long: Fallen Dynasty che al lancio supera il gettonato Hogwarts Legacy. Di seguito la top 10:

Sons of the Forest Steam Deck Wo Long: Fallen Dynasty Hogwarts Legacy Destiny 2: L'Eclissi Call of Duty: Modern Warfare 2 FIFA 23 Anno 1800 Deep Rock Galactic Atomic Heart

Sons of the Forest conquista nuovamente la vetta della classifica nonostante i nuovi arrivati, con Endnight Games che a quanto pare ha di nuovo fatto centro con il suo survival horror, nel mentre ha promesso l'arrivo di nuovi contenuti e grandi cambiamenti per Kelvin e Virginia. Hogwarts Legacy per la prima volta dal lancio è fuori dal podio, superato da Wo Long: Fallen Dynasty. Ottimi risultati per l'action di Team Ninja dunque, tanto più se pensiamo che è incluso anche nel catalogo del Game Pass.

Si tratta della settimana di debutto anche di Destiny 2: L'Eclissi che si piazza in quarta posizione, mentre Atomic Heart è scivolato dal terzo al decimo posto. Ocotpath Traveler 2, Kerbal Space Program 2 e Company of Heroes 3 sono invece usciti dalla top 10 e sono stati rimpiazzati dal Anno 1800, Deep Rock Galactic e il sempreverde FIFA 23.