Overwatch 2 x One-Punch Man: un trailer con le skin di Saitama, Tatsumaki, Genos e Spatent Rider

Blizzard ha pubblicato il trailer di lancio del crossover tra Overwatch 2 e One-Punch Man che presenta ai giocatori le skin di Saitama per Doomfist, quella di Tatsumaki per Kiriko, quella di Genos per Genji e infine quella con le fattezze di Spatent Rider di Soldato-76.

L'evento crossover di One-Punch Man sarà disponibile dal 7 marzo fino al 6 aprile 2023. Per tutta la sua durata i giocatori sbloccheranno sei diverse ricompense a tema partecipando a qualsiasi modalità di gioco non classificata, competitiva o arcade di Overwatch 2, tra cui il modello leggendario Spatent Rider di Soldato-76. Nello specifico:

4 partite giocate: portafortuna Pugno di Saitama

8 partite giocate: cartolina Spatent Rider

12 partite giocate: posa vittoriosa Ciclista della Giustizia di Soldato-76

16 partite giocate: highlight Justice Crash di Soldato-76

20 partite giocate: portafortuna Boros

24 partite giocate: modello leggendario Soldato-76 Spatent Rider

Le skin Saitama (Doomfist), Genos (Genji) e Tatsumaki (Kiriko) saranno disponibili nel negozio del gioco in bundle da rispettivamente 2.500, 1.900 e 2.100 monete, che includono anche altri elementi cosmetici come battute audio e pose di vittoria. Sarà possibile ottenere tutti e tre i pacchetti nel mega bundle da 4.400 monete.