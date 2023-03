Sons of the Forest: gli sviluppatori hanno grandi piani per Kelvin e Virginia e server dedicati

Gli sviluppatori di Sons of the Forest hanno svelato di avere dei grandi progetti per Kelvin e Virginia, i due personaggi guidati dall'IA che il giocatore può farsi amici all'interno del survival horror, nonché l'aggiunta di server dedicati.

Kelvin è un soldato sopravvissuto a un incidente aere che a causa di un trauma cranico è diventato sordo e muto. Si rivela comunque un alleato utile dato che potremo impartirgli vari compiti, come ad esempio raccogliere legna e altre risorse. Virginia invece è una donna mutante con tre braccia e tre gambe, inizialmente timorosa nei confronti del giocatore, che non potremo controllare direttamente ma che comunque potrebbe decidere di darci una mano nei combattimenti, dato che è in grado di impugnare due armi da fuoco contemporaneamente.

Parte dei giocatori hanno criticato questi alleati, in quanto si rivelano poco utili nelle fasi avanzate del gioco, un aspetto su cui Endnight Games sta lavorando, come svelato dagli sviluppatori in un recente Q&A.

"Abbiamo dei grandi piani per aggiungere nuovi compiti che Kelvin può completare. Con alcune idee su cui stiamo lavorando vi aiuterà a costruire un muro intorno alla vostra base o fortificare e riparare la base quando necessario", hanno dichiarato gli sviluppatori.

"Per Virginia, abbiamo in programma di arricchire la sua intelligenza artificiale, in particolare aumentare il suo coraggio e intraprendenza se ha un'arma e in base a quanti mutanti/cannibali ha ucciso in precedenza".

Endnight Games invece non ha svelato se in futuro verranno aggiunti altri compagni in Sons of the Forest. In compenso hanno promesso l'introduzione di server dedicati, su cui gli sviluppatori stanno lavorando "in background", ma senza offrire delle tempistiche precise.

Sons of the Forest al momento è disponibile su PC in accesso anticipato. Sulle nostre pagine trovate il nostro provato del sequel di The Forest.