Dragon Ball FighterZ, rollback netcode nel 2023: beta in primavera e patch in arrivo

Dragon Ball FighterZ continuerà ad evolversi quest'anno con l'arrivo del rollback netcode, il cui inserimento nel picchiaduro di Arc System Works è previsto per il 2023, con una beta in primavera e anche una patch relativa al bilanciamento in arrivo presto.

Bandai Namco ha riferito diverse novità anche per il picchiaduro uno contro uno in questione durante l'evento Dragon Ball Games Battle Hour 2023, nel quale è stato annunciato anche un nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi in sviluppo.

La novità principale, già annunciata e attesa per il 2023, è l'introduzione del rollback netcode con un sostanzioso aggiornamento che punta dunque a migliorare sensibilmente il multiplayer online di Dragon Ball FighterZ, visto che tale sistema ha già dimostrato influssi positivi in vari altri titoli del genere.

Non ci sono ancora informazioni sulla data di lancio, ma è probabile che coincida con l'arrivo dell'EVO 2023, dal 4 al 6 agosto 2023, anche se questa è solo una supposizione. Ci sarà comunque una beta su Steam prima del lancio della nuova funzionalità, che consentirà di sperimentarla in anticipo.

Il producer Tomoko Hiroki ha inoltre confermato il prossimo arrivo di una patch di Dragon Ball FighterZ legata soprattutto al bilanciamento del gioco, dunque anche su questo fronte sono previste alcune novità nel prossimo periodo, a dimostrazione del supporto continuativo che sta ricevendo il picchiaduro.