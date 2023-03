iPhone 15 potrebbe avere la Dynamic Island in tutti i modelli, altro indizio dalle cover

Apple potrebbe avere intenzione di espandere la funzionalità della Dynamic Island a tutti i modelli di iPhone 15 e l'ipotesi sembra trovare ulteriore supporto in queste ore dalla scoperta di alcune nuove cover protettive per il display.

Già il mese scorso era emersa la possibilità che la Dynamic Island venisse estesa all'intera serie di iPhone 15 e l'idea sembra assumere consistenza con il passare del tempo, anche secondo quanto riferito dall'account Twitter del leaker ShrimpApplePro che ha pubblicato alcune foto di cover adesive per gli schermi dei vari modelli della nuova serie.



In questi possiamo discernere una particolare configurazione che serve per coprire la Dynamic Island, oltre anche a confermare la presenza di cornici più sottili per tutti i diversi dispositivi. La cosa rappresenta un passo avanti rispetto a quanto visto con iPhone 14, in cui la Dynamic Island è limitata alla linea superiore dei Pro, così come diverse novità in ambito di design.

Accade spesso, con i dispositivi Apple, che tali innovazioni vengano poi estese a tutti i modelli con la mandata successiva, dunque l'introduzione della Dynamic Island e del nuovo form factor tra display e bordi per tutti i modelli della linea iPhone 15 sarebbe verosimile.

In base a questo indizio fornito dalle cover protettive, sembra che iPhone 15 possa dunque presentare le evoluzioni viste in iPhone 14 Pro estese a tutti i modelli, ma le ulteriori novità previste per la nuova generazione potrebbero comunque presentarsi con il consueto divario tra modelli base e Pro: le voci di corridoio parlano infatti di un chip A17 Bionic, scocca ridisegnata e 8 GB di RAM presenti solo su iPhone 15 Pro, mentre il modello standard avrebbe caratteristiche più moderate.