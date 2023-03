GTA 6: possibile periodo di uscita svelato da un insider, Rockstar potrebbe tagliare dei contenuti

GTA 6 potrebbe non arrivare nei negozi prima della fine del 2024 e potrebbe slittare persino ai primi mesi del 2025. Questo secondo Tez2, insider piuttosto noto nel panorama dei giochi di Rockstar Games, che ha aggiunto che a suo avviso la compagnia potrebbe optare per tagliare alcuni contenuti dal gioco base pur di rispettare le scadenze interne, per poi pubblicarli successivamente sotto forma di DLC.

"La loro scadenza, non scolpita nella pietra e sempre in cambiamento, è il periodo natalizio del 2024", recita il post di Tez2 pubblicato sui forum ufficiali di GTA. "Data che è stata rinviata numerose volte negli ultimi anni. Sfortunatamente potrebbe anche slittare a inizio 2025."

Le stime di Tez2 sono lontane da quelle del giornalista Jason Schreier di Bloomberg che l'anno scorso ha parlato di una "falsa data di uscita" fissata all'autunno 2023 rinviata poi al 2024.

GTA 5

L'insider ha aggiunto che si aspetta l'annuncio ufficiale di GTA 6 entro la fine dell'anno. Inoltre, non crede che la dirigenza sia disposta a rinviare il gioco al periodo natalizio del 2025 o addirittura al 2026 e che piuttosto per evitarlo potrebbe decidere di tagliare alcuni contenuti del gioco base per poi pubblicarli come DLC successivamente.

"Personalmente vedo l'annuncio entro quest'anno come un dato di fatto. Non credo che la dirigenza sia in una posizione tale da poterlo rinviare al periodo natalizio 2025/2026. Tagliare delle porzioni di gioco e trasformarle in dei DLC da pubblicare in un secondo momento potrebbe essere più sostenibile piuttosto che rimandare ulteriormente il gioco".

Tenete presente che le indiscrezioni riportate qui sopra vanno prese con le pinze, in quanto sono solo informazioni senza conferma ufficiale e supposizioni di Tez2. In attesa di novità da parte di Rockstar Games vi invitiamo a leggere il nostro speciale dove vi spieghiamo cosa possiamo aspettarci da GTA 6.