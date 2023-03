Disney Illusion Island, cosa sappiamo del nuovo platform con Topolino e soci

Quell'Illusion nel titolo è diventato un tale marchio di fabbrica che persino il terzo episodio nella serie Epic Mickey, molti anni dopo, lo riprendeva nel sottotitolo Power of Illusion, insieme ad alcuni elementi come l'antagonista della storia, la strega Mizrabel. Il nuovo gioco targato Dlala Studios , però, sembra solo omaggiare il classico 2D degli anni '90: cerchiamo di ricapitolare insieme tutto quello che sappiamo di Disney Illusion Island .

Annunciato a sorpresa qualche mese fa, Disney Illusion Island è tornato a mostrarsi nel recente Nintendo Direct e così ci siamo potuti fare qualche idea più concreta sul nuovo platform che arriverà su Nintendo Switch - al momento sembra in esclusiva - a fine luglio. Il titolo dovrebbe aver fatto suonare un campanello mentale ai più anzianotti: quella parolina, Illusion, ricorre in parecchi videogiochi incentrati su Topolino, a cominciare da un vero caposaldo del genere, il mitico Castle of Illusion per Mega Drive del 1990, portato poi da SEGA - che lo aveva anche sviluppato - su svariate piattaforme. Castle of Illusion segnò l'inizio di una specie di serie, proseguita poi fino al 1995 con World of Illusion, Land of Illusion e Legend of Illusion: sempre platform 2D, sempre SEGA, sempre protagonista Topolino, qualche volta accompagnato da Paperino.

Il meraviglioso mondo di Topolino

Disney Illusion Island, alcuni stage sembrano assai intricati

Bisogna dire, innanzitutto, che i ragazzi di Dlala Studios sono stati parecchio furbi a prendere le distanze dalle versioni più classiche e conosciute dei personaggi Disney per abbracciare, invece, l'estetica dei pluripremiati cortometraggi de Il meraviglioso mondo di Topolino, andati in onda fino a qualche anno fa. È uno stile tagliente ed essenziale che potrebbe far storcere il naso ai più tradizionalisti, ma che a sua volta rievoca quello dei primissimi corti di quasi un secolo fa e funziona nell'economia della narrazione fortemente umoristica. Il gioco, tuttavia, sembrerebbe essere incentrato solo su quattro personaggi del cast: Paperina sarebbe dunque assente, ma i giocatori potranno controllare, oltre a Topolino, anche Minni, Pippo e Paperino.

E proprio come nei vari Illusion marchiati SEGA, anche questa volta i nostri si troveranno intrappolati in un luogo incantato, l'isola di Monoth: l'unico modo per salvarla dalle forze oscure che la minacciano sarà trovare alcuni preziosi manufatti, in questo caso tre libri magici che potrebbero spezzare il sortilegio e rimandare i nostri eroi a casa.

A giudicare dai trailer pubblicati, la storia dovrebbe dipanarsi attraverso cinematiche d'intermezzo completamente doppiate. Disney Illusion Island sarà però un platform 2D tutto azione che, ad occhio e croce, sembrerebbe aver imparato qualcosina da una pletora di giochi usciti in questi ultimi anni nello stesso genere, da Rayman Legends a Hollow Knight. Dovrebbero esserci, infatti, uno o più hub in cui i nostri possono interagire con gli strampalati abitanti di Monoth prima di avventurarsi in giro per l'isola: non è chiaro se il gioco sia un metroidvania - con un'unica mappa vasta e interconnessa - o un platform più tradizionale che permette di scegliere i vari stage come il suddetto Rayman Legends, ma è evidente che ci ritroveremo a esplorare una gran varietà di scenari che includono sotterranei, spazi aperti e grotte subacquee.

La cosa più interessante è che Disney Illusion Island sarà un titolo multigiocatore, come ormai è consuetudine in esperienze di questo tipo: basti pensare al recente Kirby's Return to Dreamland Deluxe oppure al succitato Rayman Legends. In questo senso, il gioco di Dlala Studios sarà sicuramente fruibile in solitaria dall'inizio alla fine, ma si potrà partecipare in un massimo di quattro a partita: se sia possibile giocare anche online, però, non ci è dato saperlo.

Disney Illusion Island, sembra che i nostri possano interagire con gli abitanti di Monoth

A questo proposito, dando un'occhiata più attenta all'ultimo trailer, sembrerebbe proprio che i quattro protagonisti si differenzino soltanto nell'estetica. Il filmato di presentazione in effetti lo sottolinea parlando di "personalità": il senso è che i personaggi dovrebbero essere assolutamente identici in termini di abilità e caratteristiche, ma ovviamente cambiano le animazioni che servono a caratterizzarli meglio. C'è un momento, nel trailer, in cui l'immagine si divide in quattro e mostra la stessa identica scena di gameplay per ogni personaggio, rivelando al contempo la cura che Dlala Studios ha riposto nella realizzazione delle animazioni che sono, per la cronaca, davvero bellissime.

Quindi, una volta appreso come galleggiare in aria, ogni personaggio lo farà in modo diverso: Topolino userà una specie di elicottero a pedali, Minni si aggrapperà a un ombrello in stile Mary Poppins, Paperino svolazzerà battendo le braccia piumata e Pippo spremerà un tubetto di vernice o maionese - non è che si capisca proprio bene! - per usarla come propulsore.

Disney Illusion Island, per sconfiggere i boss bisognerà attuare particolari strategie

Non sappiamo quando e come i nostri eroi apprenderanno abilità come questa, o come quella che permette di rimbalzare da una parete all'altra, di scattare a mezz'aria o di sfondare i pavimenti di peso per aprire dei varchi, ma è chiaro che ci siano parecchie tecniche speciali a complicare il gameplay. È un altro dei motivi che ci fa pensare a una struttura metroidvania - una volta imparato come sfondare un pavimento, potremmo tornare in uno stage e proseguire per un'altra strada, per esempio - insieme al fatto che dovremo affrontare dei boss piuttosto intricati che si possono sconfiggere solo impiegando particolari strategie.

A giudicare dal trailer, non mancheranno neppure i collezionabili da raccogliere risolvendo piccoli rompicapi ambientali, e non è escluso che per completare il gioco al 100% serva l'aiuto di un altro giocatore: abbiamo scoperto, infatti, che è possibile far interagire i protagonisti in vari modi. Vediamo Topolino e Minni scambiarsi l'energia vitale con un tenero abbraccio - un po' come si fa nei giochi di Kirby, probabilmente - e sembra che sia possibile calare delle funi per aiutare gli altri giocatori a superare dei passaggi platform che potrebbe essere ostici, soprattutto per i più piccini.

Disney Illusion Island, la storia è raccontata attraverso dei veri e propri cartoon

Quello che abbiamo visto di Disney Illusion Island, insomma, ci è piaciuto tanto. Il titolo Dlala Studios sembrerebbe omaggiare la mitica serie SEGA solo nel nome, poiché in realtà ha tutta l'aria di rifarsi ai titoli platform più moderni con una combinazione di soluzioni visive e di gameplay che ha un potenziale enorme. Restano da capire meglio alcuni aspetti di una certa importanza: il livello di difficoltà, per esempio, poiché essendo un gioco Disney è difficile immaginare che possa rubare l'anima ai più piccolini come riusciva a fare Hollow Knight. La componente multigiocatore, se può andare online oppure no, e che tipo di funzionalità implichi: ci sarà una modalità a tempo, magari addirittura una leaderboard? E davvero Dlala Studios si è "dimenticato" di Paperina? Perché se ci fossero altri personaggi Disney da sbloccare, come succedeva in Rayman Legends, potremmo avere tra le mani un autentico gioiellino.