Metroid Prime Remastered: 4° miglior lancio per la serie in UK, su supporto fisico

In base a quanto riferito dal solito Christopher Dring, editor di GamesIndustry.biz, sembra che il lancio di Metroid Prime Remastered si sia piazzato al quarto posto per quanto riguarda la storia della serie nel Regno Unito, limitatamente al mercato fisico.

Si tratta di un dato piuttosto positivo, se si pensa alle condizioni in cui è avvenuto e alle caratteristiche del gioco. Intanto, si tratta di un remaster e non di un capitolo originale, sebbene l'operazione abbia finalmente portato un capolavoro del genere su una piattaforma di ampia diffusione come Nintendo Switch.



Quello che tuttavia potrebbe aver trattenuto le vendite di Metroid Prime Remastered in versione fisica è il fatto che sia stato lanciato quasi un mese prima in versione digitale, dunque la maggior parte degli appassionati e interessati al titolo hanno probabilmente effettuato l'acquisto in tale formato, senza attendere settimane per la versione su cartuccia.

A questo bisogna anche aggiungere il fatto che, almeno inizialmente, la quantità di copie disponibili del gioco sembrava piuttosto limitata, come hanno dimostrato anche le rivendite a prezzi gonfiati da parte di rivenditori privati, come spesso accade per gli oggetti con scarsa disponibilità.

Mettendo insieme tutti questi elementi, è facile vedere come il lancio al quarto posto nella storia di Metroid sia un buon risultato per Metroid Prime Remastered, serie che, peraltro, non è mai stata tra le più vendute in assoluto per Nintendo. Abbiamo comunque a che fare con un gioco di altissima qualità, come riferito anche nella nostra recensione di Metroid Prime Remastered.