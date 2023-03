Pokémon Scarlatto e Violetto: il nuovo evento Raid Teracristal ha Decidueye come protagonista

The Pokémon Company ha annunciato un nuovo evento Raid Teracristal per Pokémon Scarlatto e Violetto che avrà come protagonista Decidueye, la forma finale di Rowlet, lo starter di tipo Erba della settima generazione.

L'evento si svolgerà tra le 01:00 italiane del 17 marzo fino alle 00:59 del 20 marzo 2023. Nel caso non riusciate a partecipare, niente paura, ci sarà il bis tra il 24 e il 26 marzo.

Decidueye apparirà all'interno dei Raid Teracristal da 7 stelle, avrà il teratipo Volante e l'Emblema della Forza Assoluta. Potrete catturare un solo esemplare di Decidueye tramite questo evento per file di salvataggio. Una volta acciuffato potrete comunque continuare ad affrontare i raid per aiutare gli altri giocatori e mettere le mani sulle ricompense elargite per il completamento.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su questo evento raid Teracristal, con maggiori informazioni che dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Nell'attesa vi ricordiamo che fino al 13 marzo 2023 sarà possibile affrontare e catturare le forme paradosso di Suicune e Virizion, rispettivamente Acquecrespe e Fogliaferrea.

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. È necessario anche aver scaricato le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa.