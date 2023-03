The Last of Us, HBO: il trailer di anteprima dell'Episodio 9 ci prepara al finale della Stagione 1

Il canale YouTube di HBO ha pubblicato il trailer di anteprima dell'Episodio 9 di The Last of Us, che concluderà la prima stagione, intitolato "Look for the Light". Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante, in attesa della messa in onda della puntata, in programma per la notte del 13 marzo in Italia.

Dopo le vicende legate al personaggio di David dello scorso episodio, il viaggio di Joel ed Ellie è quasi giunto al termine e i due sono pronti a "finire quello che hanno iniziato". Il trailer a differenza delle volte scorse è decisamente più corto e svela meno dettagli, probabilmente per non rovinare eventuali sorprese. Giusto pochi giorni fa l'attrice Bella Ramsey, che interpreta Ellie, ha parlato di un finale di stagione brutale che dividerà i fan.

La serie HBO di The Last of Us in Italia è disponibile in esclusiva per Sky e Now. Se ancora non lo avete fatto, potete guardare il primo episodio integrale in italiano gratuitamente e leggere la nostra recensione senza spoiler.

Guardando al futuro della serie, il regista Craig Mazin ha dichiarato che The Last of Us Parte 2 ha contenuti sufficienti per realizzare più di una stagione.