One Punch Man: il cosplay di Fubuki da he_zhe_zhe ci prepara alla stagione 3 dell'anime

L'anime di One Punch Man ha riscosso grande successo con le prime due serie e ora i fan aspettano con impazienza la Stagione 3. Per ingannare l'attesa he_zhe_zhe ci propone un riuscito cosplay di Fubuki, la regina delle tempeste.

Fubuki è un'eroina di classe B, conosciuta anche con il soprannome di "Tempesta" e "Blizzard of Hell". È dotata di poteri da esper, che sfruttare per scatenare dei potenti tornado, volare o creare delle barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati. È inoltre la sorella di Tatsumaki, la più potente esper della Terra.

Il cosplay realizzato da he_zhe_zhe è semplice ma efficace, con il costume che fondamentalmente consiste in un lungo abito verde, dei guanti in pizzo neri, parrucca e lenti a contatto colorate. Il risultato è sicuramente ben riuscito, come dimostrano gli scatti qui sotto, dove la cosplayer ci propone un confronto con un render ufficiale del personaggio.

Sempre parlando di anime e manga, forse potrebbe interessarvi anche il cosplay di Asuna da Sword Art Online realizzato da WhiteSpring e quello di Rangiku da Bleach di mimisemaan. Cambiando genere, vi proponiamo il cosplay di Harley Quinn di nic_the_pixie e il cosplay di Mando da The Mandalorian di Jessica Nigri.