Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, Bandai Namco annuncia un nuovo gioco della serie picchiaduro

Nel corso delle finali del Dragon Ball FighterZ World Tour, a sorpresa Bandai Namco ha annunciato un nuovo gioco della serie picchiaduro Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi con un teaser trailer.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player sottostante, mostra inizialmente alcune scene di combattimento tratte dai primi capitoli di Budokai Tenkaichi per PS2 giocate su un vecchio televisore a tubo catodico. Proprio quando Goku assume la classica posa di trasformazione, la scena muta rivelando le prime sequenze del prossimo gioco della serie, con il nostro che diventa un Super Saiyan Blue.

Per il momento non sono state svelate le piattaforme di riferimento, che in ogni caso probabilmente includeranno PS5, Xbox Series X|S e PC, né una finestra di lancio indicativa, con il presentatore dell'evento che tuttavia ha affermato che il gioco è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Per ulteriori dettagli non ci resta dunque che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Bandai Namco. Per certo il nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi includerà storia e personaggi di Dragon Ball Super, considerando la trasformazione in Super Saiyan Blue vista nel filmato.

Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi è una serie di giochi picchiaduro 3D realizzata da Spike Chunsoft che ottenne un grande successo tra il 2005 e il 2007, tanto che un quarto capitolo (escludendo gli eredi spirituali del filone Raging Blast) era tra i desideri dei fan dell'opera di Akira Toriyama da anni. E a quanto pare ora sono stati finalmente accontentati.