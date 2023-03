Suicide Squad: il cosplay di Harley Quinn di nic_the_pixie è pazzerello

Oggi vi proponiamo il cosplay di Harley Quinn realizzato da nic_the_pixie che riesce a rispecchiare bene l'aspetto pazzerello del celebre personaggio della DC Comics, che presto rivedremo in azione in Suicide Squad: Kill the Justice League.

Harley Quinn senza dubbio è una dei villain più famosi della storia editoriale di Batman. Il suo debutto è stato nel 1992 nella serie animata di Warner Bros., prendendo il ruolo di complice, spalla e fidanzata del Joker, una relazione folle e altamente instabile. Nel tempo Harley Quinn è tra i personaggi preferiti dell'universo editoriale di Batman e nel tempo è riuscita a "emanciparsi" dal Cavaliere Oscuro e Joker, diventando protagonista dei film della Suicide Squad e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

