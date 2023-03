Diablo 4: trailer di accesso anticipato alla beta ci ricorda le date

Diablo 4 sta per arrivare, come ci ricorda il trailer dedicato all'accesso anticipato alla beta, che si svolgerà dal 17 al 19 marzo 2023. Si tratta di un fine settimana in cui tutti gli appassionati che hanno prenotato il gioco potranno provarlo in anteprima.

Per prenotare Diablo 4 e ottenere l'accesso alla beta, andate sulla pagina ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo che prenotando il gioco si accederà ai seguenti contenuti bonus, diversi a seconda dell'edizione scelta:

Edizione Standard

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo III

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Edizione Digital Deluxe

Fino a 4 giorni di accesso anticipato all'uscita di Diablo IV

Pass Battaglia stagionale sbloccato in Diablo IV

Cavalcatura Tentazione in Diablo IV

Armatura cavalcatura Carapace Infernale in Diablo IV

Edizione Ultimate:

Fino a 4 giorni di accesso anticipato all'uscita di Diablo IV

Pass Battaglia stagionale accelerato sbloccato in Diablo IV (include uno sblocco del Pass Battaglia premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico)

Cavalcatura Tentazione in Diablo IV

Armatura cavalcatura Carapace Infernale in Diablo IV

Emote Ali del Creatore in Diablo IV

Diablo IV è un gioco di ruolo d'azione in cui il giocatore dovrà massacrare orde su orde di nemici per raccogliere bottino sempre più potente. Sarà giocabile in single o in multiplayer e darà la possibilità di personalizzare il proprio eroe in diversi modi.