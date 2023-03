The Last of Us, l'episodio Left Behind bombardato di recensioni negative perché "woke"

Left Behind, il settimo episodio della serie TV di The Last of Us, sta subendo un bombardamento di recensioni negative su Metacritic perché considerato "woke". Poco importa che sia tratto dal DLC del gioco e che le preferenze sessuali di Ellie siano note da allora.

Il giudizio del pubblico rimane ancora positivo, visto che si è attestato sul 6.4, ma è difficile lasciarsi sfuggire le motivazioni delle molte recensioni negative, che battono quasi tutte sullo stesso tasto, come quella di Mcgreen_21, che ci dice senza timidezze: "L'intera serie è piena di inutili storie d'amore gay ed evita tutte le cose interessanti del mondo. Tipo gli zombi, il governo e i Raven."

La recensione di Faxthtax usa toni molto più violenti: "Inizialmente era promettente, ma avrebbero dovuto lasciar perdere tutta la spazzatura woke. Questa è la storia di un'apocalisse e dovrebbe esserci zero spazzatura con dentro l'agenda LGBTQ e la giustizia woke. Anche la moglie di Tommy è nera nella serie TV. Che diavolo è questa roba? Druckmann deve essersi tagliato le palle e ha distrutto la bella storia di The Last of Us 1. Anita Sarkeesian ti ha scritto un'altra lettera? Non oso nemmeno acquistare il remake di TLOU per PS5. Sono certo che ci abbiano messo delle scene di fisting tra gay con una parata del pride. Fanculo a questa me**d. Naughty Dog ha perso smalto."

Le relazioni gay della serie TV e la cultura woke, con annessa agenda LGBTQ+, vengono citate costantemente dalle recensioni negative, così da far capire senza ombra di dubbio la matrice di estrema destra che le ha prodotte. Di nostro abbiamo riportato solo due esempi, ma come avrete capito ce ne sarebbero molti altri di fattibili, tutti dello stesso, basso livello.