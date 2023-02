Elden Ring, il cosplay di Blaidd da Jessica Nigri è fenomenale

Jessica Nigri ha dedicato il suo ultimo cosplay a Blaidd, il guerriero metà uomo e metà lupo di Elden Ring, e anche stavolta ci ha ricordato come mai il suo nome è così famoso nell'ambiente: pose sexy a parte, la modella americana è davvero brava a creare costumi.

Giusto in tempo per l'annuncio dell'espansione Shadow of the Erdtree, le foto e il video di Jessica mettono in mostra l'incredibile lavoro realizzato per l'occasione, con un'intera armatura rifinita nei minimi dettagli, che ha richiesto davvero un grande impegno.

"Solo di rado mi capita di essere completamente consumata dalla fissazione per un personaggio che mi obbliga a costruire armature complete come questa", ha scritto Jessica nel suo post su Instagram. "Se mi seguite da un po' saprete che sono davvero puntigliosa quando si tratta delle mie creazioni."

"Questo fedele, maledetto uomo lupo di Elden Ring mi ha parlato, e così mi sono dovuta lanciare nell'impresa! L'armatura è interamente realizzata in spugna EVA e pittura in rilievo (...) e dunque sì, ecco il risultato del mio lavoro e della mia passione per la Katsucon di questo mese."

