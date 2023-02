Games with Gold, marzo 2023: annunciati i giochi gratis su Xbox

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di marzo 2023, ovverosia la nuova selezione di giochi gratis riservati agli abbonati a Xbox LIVE Gold. Si tratta in questo caso di:

Truberbrook (disponibile dal 1 al 31 marzo)

Sudden Strike 4 - Complete Collection (disponibile dal 1 al 31 marzo)

Lamentum (disponibile dal 16 marzo al 15 aprile)

Truberbrook è un'avventura ambientata in un mondo alternativo alla fine degli anni '60, in cui vestiamo i panni del giovane scienziato americano Hans Tannhauser. Durante una vacanza in Germania, il protagonista si trova coinvolto in una faccenda da cui potrebbe dipendere il destino del mondo.

La Complete Collection di Sudden Strike 4 ci catapulta invece sui campi di battaglia della seconda guerra mondiale, nell'ambito di un'esperienza strategica che in questa edizione include non solo la campagna di base ma anche cinque DLC che arricchiscono ulteriormente il pacchetto.

Lamentum, infine, è un survival horror in pixel art ambientato nel New England del diciannovesimo secolo, che ci vedrà controllare un giovane aristocratico determinato a svelare i misteri che si celano all'interno dell'inquietante villa di Grau Hill.