Demon Slayer, il cosplay di Mitsuri Kanroji di Jessica Nigri è il pilastro dell'amore materializzato

Torna Jessica Nigri, la regina delle cosplayer, con un costume ispirato alla serie Demon Slayer. Più precisamente, la nostra ha realizzato il cosplay di Mitsuri Kanroji, il Pilastro dell'Amore, una delle combattenti più abili in assoluto, nonché un personaggio stratificato e più profondo di quanto non possa sembrare a un primo sguardo.

Il lavoro di Jessica Nigri è come sempre impeccabile, sia nell'abito, sia nei dettagli. Come potete vedere il costume riprende le esatte forme di quello del personaggio originale, mantenendone anche i colori, sia nei tessuti che nella pettinatura, senza rinunciare alla generosa scollatura che lo caratterizza. Replicata alla perfezione anche la spada, identica a quella della Mitsuri originale.

Mitsuri Kanroji è un personaggio particolarmente emotivo e appassionato, nonché pieno di gioia di vivere, che riempie tutti di complimenti. Delicata e gentile, come Pilastro dell'Amore è anche estremamente abile e capace in combattimento, in particolare nelle situazioni che appaiono più disperate.