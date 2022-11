Atari Vault: raccolta rimossa da Steam per l'arrivo di Atari 50: The Anniversary Celebration

Atari ha annunciato la rimozione dalla vendita su Steam e la chiusura della comunità della raccolta Atari Vault, in previsione del lancio di domani 11 novembre 2022 della nuova raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration. Ovviamente chi possiede la prima potrà continuare a tenerla sul suo account e a scaricarla anche in futuro.

Evidentemente Atari vuole evitare ogni confusione, dando maggiore forza al nuovo prodotto, ma ci sono alcune questioni che rimangono irrisolte e che non sono state spiegate dallo stringato messaggio con l'annuncio della novità. La più spinosa riguarda proprio la preservazione dei giochi, che dovrebbe essere uno degli obiettivi di queste operazioni.

Sostanzialmente Atari Vault offre una grande quantità di titoli che non sono presenti in Atari 50: The Anniversary Celebration, che dopo la sparizione della raccolta non saranno più reperibili se non tramite emulazione. L'elenco è davvero lungo:

Arcade:

Atari Baseball

Atari Basketball

Atari Football

Atari Soccer

Avalanche

Canyon Bomber

Destroyer

Dominos

Monte Carlo

Pool Shark

Red Baron

Skydiver

Sprint 2

Super Bug

Atari 2600:

A Game of Concentration

Adventure II

Air Raiders

Aquaventure

Armor Ambush

Astroblast

Atari Video Cube

Backgammon

Basketball

Blackjack

Bowling

Brain Games

Casino

Championship Soccer

Circus Atari

Codebreaker

Dark Cavern

Desert Falcon

Double Dunk

Flag Capture

Football

Frog Pond

Frogs and Flies

Golf

Hangman

Holey Moley

Home Run

Human Cannonball

Maze Craze

Miniature Golf

Motorodeo

Night Driver

Off the Wall

Pong Sports

Race

Radar Lock

Return to Haunted House

Save Mary

Sea Battle

Sentinel

Sky Diver

Slot Machine

Slot Racers

Space Attack

Space War

Sprint Master

Star Raiders

Star Ship

Star Strike

Steeplechase

Stellar Track

Street Racer

Stunt Cycle

Submarine Commander

Super Baseball

Super Challenge Baseball

Super Challenge Football

Super Football

Swordfight

Tempest

Video Checkers

Video Chess

Video Pinball

Wizard

Yars' Return

Atari 5200:

Asteroids

Centipede

Countermeasure

Final Legacy

Micro-Gammon

Miniature Golf

Realsports Baseball

Realsports Basketball

Realsports Football

Realsports Soccer

Realsports Tennis

Xari Arena

Chissà se prima o poi alcuni o tutti questi giochi saranno inseriti anche nella nuova raccolta.