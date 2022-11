Pokémon Scarlatto e Violetto, la lista completa dei Pokémon Gen 9 rivelata da un leak

Un leak ha rivelato la lista completa dei Pokémon Gen 9 presenti all'interno di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: la nuova generazione di creature sembra essere piuttosto ricca e interessante, come si può vedere nell'elenco.

Sprigatito (Starter Pokemon)

Floragato

Meowscarada

Fuecoco (Starter Pokemon)

Crocalor

Skeledirge

Quaxly (Starter Pokemon)

Quaxwell

Quaquaval

Lechonk

Oinkologne

Pawmi

Pawmo

*nome sconosciuto*

Smoliv

Dolliv

*nome sconosciuto*

Fidough

Dachsbun

Greavard

Houndstone

Maschiff

Mabosstiff (forma notturna)

Tarountula

Spidops

Rellor

*nome sconosciuto*

Nymble

Lokix

Wattrel

Kilowattrel

Squakabilly

Flamingo

Flittle

Espathra

Cetoddle

Cetitan

Finizen

*nome sconosciuto*

Tadbulb

Bellibolt

Veluza

Tinkatink

Tinkatuff

Tinkaton

Gimmighoul

*nome sconosciuto*

Capsakid

Scovillian

Charcadet

Armarouge

Ceruledge

Glimmet

*nome sconosciuto*

Nacli

Naclstack

Garganacl

Varoom

Revavroom

Bramblin

*nome sconosciuto*

Shroodle

Grafaiai

Tandemaus

Maushold

Klawf

Orthworm

Bombirdier

Tatsugiri

Dondozo

Farigiraf

Paldean Wooper

Clodsire

Paldean Tauros

Paldean Tauros (fuoco)

Paldean Tauros (acqua)

*nome sconosciuto*

*nome sconosciuto*

*nome sconosciuto*

*nome sconosciuto*

Cyclizar

Koraidon

Miraidon

Tutti i Pokémon del Libro Scarlatto



Amoonguss - Brute Bonnet

Jigglypuff - Scream Tail

Misdreavus - Flutter Mane

Magneton - Sandy Shocks

Salamence - Roaring Moon

Donphan - Great Tusk

Volcarona - Slither Wing

Suicune

Tutti i Pokémon del Libro Violetto



Delibird - Iron Bundle

Gallade - Iron Valiant

Hariyama - Iron Hands

Hydreigon - Iron Jugulis

Tyranitar - Iron Throns

Donphan - Iron Treds

Volcarona - Iron Moth

Virizion

A brevissima distanza dall'enorme leak che svela le prime ore di gioco, Pokémon Scarlatto e Violetto è dunque stato vittima di una seconda fuga di informazioni, relativa in questo caso ai personaggi che troveremo nel gioco.

Un fenomeno dovuto al fatto che le copie del gioco stanno circolando in anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, fissata come sappiamo al 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.