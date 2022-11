Pokémon Scarlatto e Violetto: rischio spoiler sui social, le copie stanno circolando in anticipo

In queste ore stanno spuntando in rete alcune immagini non ufficiali di Pokémon Scarlatto e Violetto condivise da alcuni giocatori che evidentemente sono entrati in possesso di una copia con largo anticipo rispetto alla data di uscita. Alcune di queste mostrano anche Pokémon inediti ed evoluzioni di esemplari già annunciati (come quella di Fuecoco). Insomma il rischio spoiler è alto, tenetevi alla larga dai social se non volete rovinarvi alcuna delle sorprese in serbo dai titoli di nona generazione.

Stando alla segnalazione di VGC, i primi leak sono arrivati nelle prime ore di stamani e sembrerebbero provenire dalla Spagna, dato che nelle immagini scritte e sottotitoli sono in spagnolo. Il noto YouTuber Austin John Plays ha anche pubblicato un video in cui avverte i suoi iscritti che questo è solo l'inizio e che nei prossimi giorni potrebbero arrivare numerose informazioni su Pokémon Scarlatto e Violetto.

Considerando che mancano ancora 11 giorni al lancio, la speranza ovviamente è che Nintendo e The Pokémon Company intervengano in modo tempestivo per limitare la fuga di informazioni nelle prossime ore/giorni, per quanto solitamente è difficile tappare falle simili. Tra l'altro non si tratta della prima volta che immagini e dettagli di un gioco della serie Game Freak trapelano in rete in anticipo, ad esempio è successa la stessa cosa anche a Leggende Pokémon Arceus.

In questi casi l'unico consiglio che possiamo darvi se non volete rovinarvi alcuna sorpresa, è quello di limitare le ricerche online, la navigazione su Twitter e, soprattutto, la homepage di YouTube. Quest'ultimo social infatti, sulla base delle vostre preferenze e cronologia, potrebbe consigliarvi filmati con spoiler in bella vista già nella copertina.

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch dal 18 novembre 2022. Giusto ieri, è stato presentato ufficialmente Gimmighoul, un nuovo Pokémon con una passione smisurata per le monete.