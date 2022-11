God of War Ragnarok: minacce di morte all'autore della recensione con voto 6/10

Le recensioni di God of War Ragnarok sono uscite nel corso della settimana scorsa e sono tutte caratterizzate da voti molto alti, tra le quali una risalta particolarmente perché ha invece una valutazione piuttosto bassa rispetto alle altre, essendo un 6/10, cosa che è costata minacce di morte e altri tipi di vessazioni all'autore della recensione.

La recensione in questione è quella di IGN Korea, ed è opera di Bae Sang Hyun, per l'occasione "critico ospite" della rivista in quanto non facente parte della redazione fissa, essendo peraltro un creativo attivo su diversi fronti, dal cinema allo sviluppo videoludico.

Nella sua recensione, ha giustificato il suo 6/10, ben lontano dalla media generale delle altre valutazioni, giudicando il titolo in questione come piuttosto "noioso" alla lunga, senza particolari innovazioni e simile a una sorta di espansione del primo capitolo, oltre a valutare negativamente la rappresentazione del rapporto padre/figlio nel gioco.

Tanto è bastato per attirare un esercito di fanboy facinorosi contro di sé, ovviamente. Come risultato, Sang Hyun è intervenuto su Twitter per cercare di spiegare il suo punto di vista e, in generale, far capire come ognuno abbia diritto a una propria opinione senza ricevere minacce. In alcuni post che ha riportato, sembra che alcuni utenti abbiano minacciato di "picchiarlo al punto da non osare più scrivere certe cose" e più semplicemente di "ucciderlo".



Per chiarire ulteriormente, il redattore ha anche riferito che, nella traduzione in inglese, alcuni termini potevano suonare più duri di quanto non fossero in realtà, cosa che potrebbe aver esacerbato gli animi in maniera ulteriore, invitando a provare a effettuare una traduzione autonoma della recensione.

In ogni caso, "credo che una varietà di opinioni possa far sviluppare questa industria", ha spiegato, "Penso di continuare a scrivere recensioni da una prospettiva diversa e vorrei dire questo a tutti: solo perché scrivo una recensione con un punto di vista differente, questo non cambia la vostra esperienza di gioco". Come abbiamo visto, i voti delle recensioni sono stati generalmente molto alti, mentre per quanto riguarda la nostra, vi rimandiamo alla recensione di God of War Ragnarok, nel caso non l'abbiate già letta.