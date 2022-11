God of War Ragnarok è l'esclusiva Sony su PS5 con i voti più alti, al momento

Le recensioni di God of War Ragnarok sono andate online nella giornata di ieri e hanno certificato il gioco come l'esclusiva Sony su PS5 con i voti più alti vista finora per quanto riguarda la nuova console in questione e i titoli prodotti da PlayStation Studios.

Con un voto medio Metascore attuale di 94 su 117 recensioni, God of War Ragnarok batte tutte le altre esclusive PlayStation come valutazione media su PS5 e si piazza al secondo posto per quanto riguarda i giochi per la console di nuova generazione di Sony in generale, superato solo da Elden Ring con il suo 96 di Metascore (ci sarebbe anche Persona 5 Royal con 95, ma il voto su PS5 risulta più basso rispetto alle altre piattaforme).

Vediamo dunque la classifica riguardante specificamente i voti medi delle esclusive PlayStation su PS5, dal 2020 a oggi:

God of War Ragnarok - 94 Demon's Souls - 92 The Last of Us: Part I - 88 Ratchet & Clank: Rift Apart - 88 Horizon Forbidden West - 88 Ghost of Tsushima: Director's Cut - 87 Gran Turismo 7 - 87 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 87 Returnal - 86 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 85 Astro's Playroom - 83

Nel caso non l'abbiate già fatto, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di God of War Ragnarok, in cui Pierpaolo Greco ha assegnato un "9" alla nuova opera di Santa Monica. Abbiamo anche visto i primi voti delle recensioni internazionali, tutti decisamente entusiastici per il gioco, dunque era piuttosto prevedibile vederlo ascendere in vetta alle esclusive PlayStation in termini di valutazioni da parte della critica.