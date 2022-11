God of War Ragnarok eseguito su PS4: suono delle ventole messo a confronto con i motori di un aereo

God of War Ragnarok sarà disponibile tra pochi giorni e i fan di tutto il mondo stanno aspettando la propria copia. Alcuni lo giocheranno su PS5, ma probabilmente molto lo giocheranno sulla non più giovanissima PS4. Ora, GameSpot anticipa quale sarà l'esperienza di gioco su PlayStation 4 con God of War Ragnarok, confrontando le ventole della console con il suono dei motori di un aeroplano.

Come vi abbiamo indicato nel nostro video confronto tra le varie versioni di God of War Ragnarok, il gioco di Santa Monica Studio si difende benissimo sulla vecchia console (anche perché ufficialmente è stato creato sin dall'inizio per PS4). Il gioco stresserà però molto di più le ventole di PS4, come mostrato nel video di GameSpot.

Ovviamente, in parte il video è goliardico. Il confronto serve solo per ricordare ai giocatori che PS4 potrebbe fare abbastanza rumore nell'eseguire God of War Ragnarok.

Ricordiamo però che tutto dipende da quanto è vecchia la singola PS4, lo stato di pulizia delle ventole e in generale sull'uso effettivo (condizionato da molti fattori). Siamo certi che vi saranno alcune PS4 in grado di eseguire il gioco senza troppo clamore, mentre altre sembreranno veramente un jet in partenza.

Rumore a parte, God of War Ragnarok sembra proprio essere un grande gioco, come indicato dalle recensioni internazionali che celebrano un capolavoro con una media voti altissima.