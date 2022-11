God of War Ragnarok: il nostro video confronto tra PS4, PS4 Pro e PS5

God of War Ragnarok non è ancora disponibile ma nel frattempo possiamo iniziare a scoprire (senza spoiler!) alcuni dettagli sul gioco. Oltre alla nostra recensione, vi proponiamo ora una video confronto dedicato a PS5, PS4 Pro e PS4 nel quale vi mostriamo le principali differenze in termini di risoluzione, dettagli grafici e non solo. Potete vedere il video qui sopra.

Nel nostro video confronto dedicato a God of War Ragnarok iniziamo mostrando la differenza di risoluzione tra PS4 e PS5, ovvero la versione minima e massima del gioco di Santa Monica. Come potete vedere, la risoluzione di PS5 è ovviamente superiore, ma nel complesso ogni versione del gioco d'azione è ottima.

Le differenze sono poi anche all'interno di ogni versione, visto che è possibile scegliere tra modalità Risoluzione e modalità Prestazioni su PS4 Pro e PS5. Rimanendo sulla stessa console, è possibile optare per una versione del gioco che spinga maggiormente sulla qualità grafica e una che spinga sulla fluidità: saranno i giocatori a scegliere cosa preferiscono.

Potete vedere anche un confronto, esplicativo delle differenze qualitative, al minuto 3:58 del video, dove vediamo la testa di Mimir in modalità PS4, PS5 prestazioni e PS5 risoluzione: la qualità visiva tra le varie versioni, con il 200% di zoom e il video a velocità ridotta è ben differente, soprattutto in termini di ombre e luci.

Cosa ne pensate? Quale modalità vorrete utilizzare giocando a God of War Ragnarok? Quale versione comprerete? Vi lasciamo inoltre ai voti internazionali del gioco, che celebrano un capolavoro.

Vi ricordiamo che il gioco è stato pensato fin dall'inizio anche per PS4, come svelato dagli sviluppatori.