Marvel's Iron Man VR, trailer di lancio su Meta Quest 2: è disponibile da oggi

Marvel's Iron Man VR è disponibile a partire da oggi anche per il visore Meta Quest 2, come conferma lo spettacolare trailer di lancio realizzato per l'occasione da Camouflaj.

Lo scorso mese Oculus ha annunciato l'acquisizione del team di sviluppo di Marvel's Iron Man, che dunque vedremo in futuro all'opera su nuove esperienze in realtà virtuale disegnate appositamente per il dispositivo di Meta.

"Il mondo ha bisogno di Iron Man. Il mondo ha bisogno di voi. Marvel's Iron Man VR arriva ufficialmente su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro", si legge nel comunicato stampa. "Indossate l'iconica armatura di Tony Stark e affrontate una nuova pericolosa minaccia, prima che distrugga non solo Iron Man, ma tutto ciò che rappresenta."

"I fan del gioco, che lo hanno potuto scoprire nel 2020, quando è arrivato su PlayStation VR, saranno entusiasti di sapere che i talentuosi team di Camouflaj e Endeavor One sono riusciti a portare fedelmente l'esperienza su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro, insieme ai partner di Sony Interactive Entertainment e Marvel Entertainment."

Marvel's Iron Man può essere acquistato sul Meta Quest Store al prezzo di 39,99€. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Iron Man VR.