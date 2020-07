Marvel's Iron Man VR, la recensione

Avete provato la demo e vi è piaciuta? Non aspettavate altro che infilarvi il visore Sony in testa per trasformarvi nel vostro supereroe preferito? Prima di gettarvi a capofitto nell'avventura, perché non leggere la nostra recensione di Marvel's Iron Man VR? Sappiamo bene che in questi casi un parere in più non può fare la differenza, del resto gli ingredienti di questo nuovo gioco sono già sulla pubblica piazza, sufficientemente buoni e accattivanti da attirare l'attenzione di ogni appassionato Marvel, ma qualcosa da dire c'è ancora.

Partendo dalle origini del concept, è impossibile non citare quella che è la chiara fonte ispirazione di questo Marvel's Iron Man VR: parliamo naturalmente di Megaton Rainfall, gioco dall'idea vincente e dal titolo meravigliosamente potente, ma realizzato da un unico sviluppatore e in modo piuttosto scialbo. Ciò nonostante, Megaton Rainfall è stato il primo gioco in realtà virtuale a realizzare quello che è un sogno costante per chiunque: volare. Alzavi le braccia al cielo e spiccavi il volo, ben oltre la stratosfera, fino a raggiungere lo spazio, per poi tornare sulla Terra e con i pugni puntare una nuova destinazione, una nuova città, una nuova battaglia. La cosa bella di quel gioco è che i combattimenti si svolgevano spesso nei dintorni di centri abitati che nella concitazione della battaglia potevano essere persino rasi completamente al suolo, cosa che andava a inficiare la valutazione finale. Ecco, proprio quest'ultima caratteristica, o una di portata simile, non avrebbe fatto assolutamente male al gameplay di Iron Man VR che rimane comunque un gioco di qualità, un prodotto ricco per gli standard della realtà virtuale, ma fin troppo piatto nell'offerta.