Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, recensione

Avete presente la sequenza animata in Kill Bill vol. 1 di Quentin Tarantino? Nello scrivere la recensione di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge ci venuta in mente, perché il film ha lo stesso spirito e lo mantiene per 80 minuti. E non soltanto perché il protagonista si chiama Hanzo Hasashi (nessuna parentela con il maestro di katana Hattori e nemmeno con il samurai del periodo Sengoku).

Diretto da Ethan Spaulding (animatore di 12 episodi della serie animata Avatar: The Last Airbender e co-regista del lungometraggio Batman: Assault on Arkham), Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, dopo l'uscita in digitale in contemporanea con gli USA lo scorso 16 aprile (su AppleTV, Chili, Youtube, Rakuten TV, PS4, Xbox e TIMVision), arriva ora anche su Infinity, dove sarà disponibile dal 3 al 9 luglio.

Il film, ispirato al franchise di Mortal Kombat, è il primo prodotto da Warner Bros. Animation (lo studio ha acquistato i diritti dalla Midway Games nel 2009) e anche la prima produzione animata di Mortal Kombat dal 1996 (anno della serie Mortal Kombat: Defenders of the Realm). Kill Bill dicevamo: con la pellicola di Tarantino Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge ha in comune non soltanto la vendetta come filo conduttore della storia, ma anche una libertà totale nel mostrare sangue e violenza. Gioite: lo spirito del videogioco picchiaduro creato negli anni '90 da Ed Boon e John Tobias è intatto.