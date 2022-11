Assassin's Creed Valhalla e i giochi Ubisoft in arrivo su Steam?

Assassin's Creed Valhalla potrebbe debuttare a breve su Steam, ed esiste la concreta possibilità che faccia da apripista per un ritorno dei giochi Ubisoft sulla piattaforma digitale Valve. A rivelarlo sono alcune righe di codice individuate da un utente su Discord.

Capace di superare i 20 milioni di giocatori dal lancio, Assassin's Creed Valhalla rappresenta una delle produzioni di punta della casa francese, e un suo eventuale approdo su Steam potrebbe indicare appunto l'intenzione dell'azienda di tornare sul celebre store a diversi anni di distanza dall'addio. Peraltro l'uscita di Valhalla su Steam rientra nel clamoroso leak NVIDIA di qualche tempo fa.

Come sappiamo, Ubisoft non sarebbe la prima a operare questa scelta: prima di lei hanno fatto ritorno sulla piattaforma Valve sia Microsoft che Electronic Arts, estendendo nuovamente i propri orizzonti dopo un approccio esclusivo che evidentemente non ha funzionato a dovere.

Capitolo conclusivo della trilogia che vede protagonista nel presente Layla Hassan, Assassin's Creed Valhalla è ambientato nell'Inghilterra del XI secolo e racconta le avventure di Eivor, coraggioso guerriero del Clan del Corvo che guida la sua gente verso un futuro di speranza in una nuova terra.

Il prossimo episodio della serie sarà invece Assassin's Creed Mirage e ci vedrà esplorare la Baghdad dell'anno 861 nei panni dell'Occulto Basim Ibn Is'haq.