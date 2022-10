Assassin's Creed Valhalla supera quota 20 milioni di giocatori dal lancio

Assassin's Creed Valhalla ha raggiunto e superato quota 20 milioni di giocatori sin dal lancio. A dare la notizia è stato l'account Twitter ufficiale della serie, che ha approfittato dell'occasione per ringraziare tutti i giocatori che hanno vestito i panni di Eivor.

"Oltre 20 milioni di Vichinghi hanno intrapreso il loro epico viaggino nel Valhalla al fianco di Eivor. Dalla Norvegia all'Inghilterra, ai mitici regni degli dei. Grazie per aver intrapreso questo viaggio con noi. Skal!", recita il post di Ubisoft.

Precisiamo che 20 milioni di giocatori non equivalgono per forza ad altrettante milioni di copie vendute. Nel conteggio infatti rientrano anche i giocatori che hanno giocato o stanno giocando ad Assassin's Creed Valhalla approfittando della sua inclusione nei cataloghi di Ubisoft+, PlayStation Plus Extra. In ogni caso si tratta di un risultato ottimo e che ribadisce, se ce ne fosse il bisogno, il grande ascendente della serie Ubisoft sul pubblico.

Assassin's Creed Valhalla è stato lanciato su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 10 novembre 2020, ecco la nostra recensione. Il gioco è stato supportato dopo il lancio con un gran numero di aggiornamenti gratuiti così come contenuti a pagamento. L'ultima espansione è stata The Last Chapter, un contenuto gratuito che conclude la trama storia del gioco.