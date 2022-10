TechTonik: puntata speciale con Luca Bonati di MSI, per parlare di hardware di nuova generazione

TechTonik torna oggi alle 16:00 sul nostro canale Twitch con una puntata speciale in cui Pierpaolo Greco (e fino a qui di speciale non c'è niente) parlerà di hardware di nuova generazione con Luca Bonati, il marketing manager di MSI, che presenterà la nuova line up di prodotti del noto produttore hardware.

Sfruttando la competenza dell'ospite, appassionato di tecnologia e di videogiochi, a prescindere dal suo ruolo, si parlerà anche in modo approfondito di alcuni argomenti caldi del mondo hardware, come le nuove generazioni di Intel e AMD, il costo delle schede madri e quello delle nuove schede video, in particolare la GeForce RTX 4090 di Nvidia. Si parlerà anche della cancellazione della 4080 da 12, con probabile cambio di nome, di monitor da gioco e di molto altro ancora.

Insomma, partendo dai prodotti di MSI si approfondiranno moltissime questioni, rispondendo alle domande più cogenti del settore.

