Final Fantasy XV: l'accordo con Machine Zone per gli spin-off mobile ha coperto i costi di sviluppo

L'accordo tra Machine Zone e Square Enix relativo alla realizzazione di spin-off mobile di Final Fantasy XV ha praticamente coperto i costi di sviluppo del gioco. Questo dovrebbe far capire da una parte quale sia l'entità dell'accordo stesso, dall'altra quanto siano ormai elevati gli investimenti nel settore mobile e quale sia la disponibilità economica di certi studi.

Machine Zone è responsabile di hit miliardarie per sistemi mobile quali Game of War e Mobile Strike, che incassano miliardi di dollari ogni anno e a cui sono state dedicate della campagne marketing sontuose, compresi spot passati al Super Bowl, con testimonial d'eccezione quali Arnold Schwarzenegger e Mariah Carey.

Il primo gioco mobile di Final Fantasy XV realizzato da Machine Zone fu il mediocre A New Empire, caratterizzato da un'economia di gioco rapace che favoriva in modo netto gli utenti paganti, ma ora, senza alcun clamore, ne sta arrivando un altro: War for Eos, uno strategico casual free-to-play basato sulle microtransazioni. In realtà è già arrivato, nel senso che è stato lanciato su alcuni mercati a marzo di quest'anno e ora sembra essere disponibile in tutto il mondo, Italia compresa (su Google Play per sistemi Android e su App Store per sistemi iOS).

Leggiamo la descrizione ufficiale per renderci meglio conto di cosa stiamo parlando:

Final Fantasy XV: War for Eos è un gioco di strategia che ti porterà in una lunga avventura.

Avrai la possibilità di costruire il regno dei tuoi sogni, raccogliere risorse magiche viaggiando in altri regni e regnare sul tuo forte impero insieme ai tuoi amici. Combatterai in una guerra con altri cartelli per difendere il tuo regno e i tuoi amici. Ma prima, dovresti scegliere la strategia giusta per vincere la guerra, proteggere il Cristallo e regnare nel Regno.

Inizialmente l'accordo tra Square Enix e Machine Zone pareva prevedere un solo spin-off di Final Fantasy XV, anche perché A New Empire si rivelò avere scarsissima attinenza con la saga, nonostante l'utilizzo di risorse ufficiali. La qualità, comunque, era molto bassa, così come la cura generale, tanto che alcuni asset grafici erano presi da Final Fantasy XIII e modificati con Photoshop.

Quindi Square Enix avrebbe accettato un secondo progetto soltanto per l'entità dell'accordo economico, come riportato da RPG Site (pecunia non olet). I diritti di utilizzo di Final Fantasy XV per A New Empire avrebbero infatti fruttato abbastanza da coprire i costi di sviluppo dell'intero gioco. Non è chiaro se War for Eos faccia parte dello stesso accordo o sia frutto di un accordo successivo. La speranza è che sia migliore di A New Empire.