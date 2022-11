Epic Games Store, giochi gratis del 10 novembre 2022 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis che saranno disponibili per gli utenti a partire dal 10 novembre 2022 alle 17.00: si tratta di Alba: A Wildlife Adventure e Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Contestualmente all'annuncio è arrivato lo sblocco dei titoli scaricabili gratuitamente da oggi, nella fattispecie il puzzle game Filament e lo sparatutto bellico a base multiplayer Rising Storm 2: Vietnam.

Tornando ai giochi della prossima settimana, Alba: A Wildlife Adventure è l'ultimo progetto dagli autori di Monument Valley e Assemble with Care: "La piccola Alba è in visita dai nonni su un'isola del Mediterraneo. Si aspetta di trascorrere un'estate spensierata, esplorando la natura insieme alla sua amica Inés. Ma quando vede un animale in pericolo, capisce che deve intervenire", si legge nella sinossi.

"Questo posto è un vero paradiso... a condizione di ignorare i rifiuti! Dalle sue spiagge idilliache a un antico castello affacciato sulla città, è un luogo magnifico tutto da scoprire. Ma soprattutto, da proteggere. Collabora con Inés e tuo nonno, un appassionato di ornitologia, per unire le persone e salvare l'isola. E magari il mondo intero..."

Shadow Tactics: Blades of the Shogun è invece "un gioco stealth tattico hardcore ambientato nel Giappone del periodo Edo."

"Prendi il controllo di una squadra di letali specialisti e sfrutta l'oscurità per intrufolarti superando decine di nemici. Scegli l'approccio che preferisci per infiltrarti in possenti castelli, in monasteri situati su montagne innevate o in accampamenti nascosti nella foresta. Puoi piazzare trappole, avvelenare gli avversari o evitare completamente il contatto col nemico."

"Lavorare in squadra sembrerà impossibile all'inizio. Eppure, nel corso delle tante missioni che affronteranno, impareranno a fidarsi a vicenda e diventeranno amici. I personaggi sviluppano dinamiche proprie e ciascun membro dovrà affrontare i propri demoni personali."