Epic Games Store: giochi gratis PC del 3 novembre 2022 disponibili, link e dettagli

Come ogni giovedì, Epic Games Store propone nuovi giochi gratis PC. Oggi, 3 novembre 2022, abbiamo la possibilità di reclamare Filament e Rising Storm 2: Vietnam. Vediamo tutti i dettagli sui due giochi. Per poter reclamare i giochi gratis PC dell'Epic Games Store, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo, oppure utilizzare direttamente il Launcher ufficiale tramite il vostro account. Una volta reclamati, i giochi saranno vostri per sempre. Avete tempo una settimana per ottenere i giochi del 3 novembre 2022.

La descrizione ufficiale di Filament recita: "Sali a bordo della Alabaster, una delle principali navi di ricerca della Filament Corporation, e cerca di riprendere il controllo dopo una misteriosa complicazione che ha bloccato la nave e ha fatto sparire l'equipaggio. Potendo fare solo affidamento sull'aiuto di Juniper, la pilota della nave sotto shock, dovrai affrontare degli enigmi infernali che ti spingeranno al limite nel tentativo di scoprire cosa sia successo all'equipaggio e perché sia sparito. Mettiti alla prova salendo a bordo della Alabaster e poi cercando di andartene in un gioco per giocatore singolo con enigmi complessi ma accattivanti."

I requisiti consigliati di Filament sono:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) o 64-bit Windows 10

Processore: Quad Core

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 2GB AMD Radeon R9 280, 2GB NVIDIA GeForce GTX 950 o migliore

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

Un tipico enigma di Filament

Rising Storm 2: Vietnam è invece uno sparatutto online per "partite multigiocatore a 64 giocatori, con oltre 20 mappe, e tante fazioni tra le quali scegliere, come l'esercito e i marines degli Stati Uniti, l'esercito popolare vietnamita, i Viet Cong, le forze australiane e le forze dell'esercito della Repubblica del Vietnam. Sono disponibili oltre 50 armi, 4 elicotteri pilotabili, ma anche mine e trappole".

I requisiti consigliati di Rising Storm 2: Vietnam sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i5 @ 3.2GHz o AMD @ 4.0GHz o migliore

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD R9 270X o migliore

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Rising Storm 2: Vietnam propone una rappresentazione brutale della guerra

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store del 3 novembre 2022? Vi interessano?