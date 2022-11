God of War Ragnarok: i voti delle recensioni internazionali celebrano un capolavoro

Atteso, anzi no, attesissimo: God of War Ragnarok è uno dei giochi di novembre 2022 (ma anche dell'intero anno) maggiormente tenuti sotto osservazione dai fan PlayStation, che non vedono l'ora di avventurarsi nei regni norreni su PS4 e PS5. Ora, finalmente, vi abbiamo proposto la nostra recensione di God of War Ragnarok. Insieme a noi, anche le testate internazionali hanno pubblicato le proprie recensioni e reso pubblici i propri voti. Vediamo quindi quali sono i responsi delle più grandi testate mondiali.

I voti di God of War Ragnarok segnalati tramite Metacritic sono:

Multiplayer.it - 90

PC Games Germania - 100

PlayStation Universe - 100

IGN USA - 100

Push Square - 100

Siliconera - 100

The Indipendent - 100

VGC - 100

God is a Geek - 100

Areajugones - 100

XGM - 98

COGconnected - 97

The Washington Post - 95

Screen Rant - 90

TheSixthAxis - 90

GameSpot - 90

Destructoid - 90

Inverse - 80

The Gamer - 80

Digital Trends - 80

La media dei voti su Metacritic per God of War Ragnarok è 94 al momento della scrittura, ma potrebbe cambiare di qualche punto nell'arco delle prossime ore se dovessero arrivare altre recensioni. Al momento, vi sono 62 voti su Metacritic e il più basso è 80/100: ottimo segnale del fatto che il gioco è stato ben recepito. Su OpenCritic, la media è 94. Tramite quest'ultimo sito vediamo un voto molto basso da parte di IGN Korea, ovvero un 6/10 che critica la mancanza di novità.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "God of War Ragnarok è bello esattamente come il suo predecessore, ma per motivi profondamente diversi. È più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario, stratificato e gratificante. Però nel suo essere un sequel così fedele e coerente con il passato, perde per strada qualsiasi elemento di reale novità, si diluisce nella sua progressione e si scrolla di dosso anche quel tono di epicità che aveva contraddistinto il soft reboot. In fin dei conti è un more of the same; un bellissimo, divertente, longevo more of the same."

Diteci, quali sono le vostre prime impressioni su God of War Ragnarok? Il gioco di Santa Monica Studio sarà vostro al giorno dell'uscita, oppure avete deciso che attenderete un po' prima di lanciarvi nella nuova epopea di Kratos e Atreus?