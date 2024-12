Microsoft e Ubisoft iniziano a trovare la quadra: ora solo tre giochi bloccano l'aggiornamento di Windows 11

Microsoft ha annunciato su Microsoft Learn che Ubisoft ha implementato una correzione per alcuni dei suoi giochi, consentendo finalmente l'aggiornamento a Windows 11 24H2. Nello specifico, i possessori di Avatar: Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws, una volta aggiornati i giochi all'ultima versione, potranno installare l'aggiornamento 24H2 senza timore di incorrere in problemi di compatibilità.

Tuttavia, la notizia non è del tutto positiva. I giocatori di Assassin's Creed Valhalla, Origins e Odyssey dovranno pazientare ancora. Ubisoft non ha ancora una patch per questi titoli e, di conseguenza, Windows 11 continuerà a bloccare l'aggiornamento 24H2 sui PC in cui sono installati.