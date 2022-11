Ghostwire Tokyo su Xbox Series X|S compare in un murale negli uffici Bethesda

Ghostwire Tokyo risulta avere anche Xbox Series X|S tra le piattaforme d'uscita in una sorta di grande murale scoperto nei nuovi uffici di Londra di Bethesda Softworks, rappresentando una sorta di prova del prossimo arrivo del gioco sulle console Microsoft, oltre a PS5 e PC.

Che Ghostwire Tokyo sia destinato ad arrivare su Xbox Series X|S è alquanto ovvio, ma a causa probabilmente di accordi con Sony, la compagnia non ha mai potuto parlare della versione su console Microsoft del gioco, in maniera simile a quanto successo anche con Deathloop.

Tuttavia, nelle segrete stanze dei nuovi ufficiali londinesi di Bethesda Softworks, sembra che la cosa sia ben nota, considerando che Xbox Series X|S sono stampate tra le piattaforme di riferimento nel murale dedicato al gioco, come è possibile vedere nella foto trapelata online dei nuovi locali degli studi Bethesda.



Come successo con Deathloop, è inoltre decisamente probabile che sia previsto anche il lancio al day one su Xbox Game Pass, considerando che si tratta di una produzione a tutti gli effetti first party degli Xbox Game Studios, a questo punto. Per quanto riguarda invece la data d'uscita, questa è ancora da capire, tuttavia guardando al precedente del titolo Arkane, potrebbe essere fissata più o meno precisamente un anno dopo l'uscita su PS5.

Ghostswire Tokyo è uscito il 25 marzo 2022 su PS5 e PC, dunque è altamente probabile che il suo arrivo su Xbox sia previsto a marzo 2023, in attesa di una comunicazione più precisa sulla data d'uscita di questo interessante titolo da parte di Tango Gameworks, di cui ricordiamo anche la nostra recensione su queste pagine.