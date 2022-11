Destiny 2: vari utenti PS5 giocano ancora con la versione PS4, Bungie suggerisce l'upgrade

Secondo una nuova dichiarazione di Bungie, vi sono vari utenti PS5 che stanno ancora giocando con la versione PS4 di Destiny 2, in pratica limitando la propria esperienza con la versione old-gen del gioco. Il team ricorda quindi che è possibile fare l'upgrade alla versione di attuale generazione.

L'informazione è stata condivisa tramite il blog di Bungie, che con il proprio post settimanale ha indicato i classici cambiamenti al gioco e le solite correzioni a bug e glitch. Nel mezzo, però, ha anche affermato che "un considerevole numero di giocatori PS5 sta giocando alla versione PS4 di Destiny 2 sulla propria console di attuale generazione".

È possibile che molti di questi avessero scaricato Destiny 2 quando ancora non vi era solo la versione PS4 in circolazione. Una certa fetta, però, potrebbe semplicemente aver scaricato la versione sbagliata. Inoltre ricordiamo che inizialmente, scaricando sia la versione PS4 che la versione PS5 di uno stesso gioco, su PlayStation 5 appariva una sola icona e bisognava cambiare la versione manualmente tramite le opzioni. Inoltre, PS5 non scaricava automaticamente la versione PS5 del gioco, quindi i meno esperti potrebbero essersi sbagliati in uno dei vari passaggi ed essere rimasti fermi alla versione PS4.

La versione di Destiny 2 PS4 è inferiore alla versione PS5, perché rimanere indietro?

La versione PS5 di Destiny 2 propone miglior frame rate e in generale qualità grafica potenziata. Considerando che il passaggio alla versione di attuale generazione è gratuito, non c'è motivo per rimanere fermi alla versione PS4. Il cross-play è attivo e i salvataggi sono compatibili, ricordiamo.

Attualmente, PS5 mostra icone separate per due versioni del gioco, inoltre indica accanto al nome se si tratta della versione PS4. Se siete in dubbio, potete velocemente controllare a qualche versione state giocano semplicemente avviando la console.

Vi segnaliamo infine che potrebbero essere in arrivo le versioni mobile iOS e Android, suggerite da dei brevetti di Bungie.