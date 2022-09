Destiny 2, versione mobile iOS e Android suggerita da dei brevetti di Bungie

Bungie ha registrato una serie di brevetti che sembrerebbero rafforzare le teorie secondo cui il team dei PlayStation Studios stia lavorando a una versione mobile di Destiny 2.

I brevetti in questione sono stati registrati a inizio anno e divenuti pubblici la scorsa settimana. Nello specifico riguardano lo sviluppo di controlli virtuali per i device con touch screen.

Le immagini dei brevetti mostrano uno schema di controlli piuttosto simile alle soluzioni adottate da altri giochi mobile, con i pulsanti e levette analogiche emulate virtualmente sullo schermo e attivabili con un semplice tocco.

L'immagine di uno dei brevetti registrati da Bungie

I brevetti di per sé non sono correlati specificamente a nessun gioco di Bungie, ma in ogni caso alimentano le teorie secondo cui lo studio sta lavorando a una versione mobile per iOS e Android di Destiny 2.

A fine aprile Bungie aveva pubblicato un annuncio di lavoro per la posizione di "Senior Mobile Platforms Engineer" che si sarebbe occupato di "estendere la tecnologia su cui si basano i giochi Bungie per raggiungere i giocatori sulle piattaforme mobile iOS e Android". A luglio invece The Game Post aveva pubblicato un report in cui si parlava di una collaborazione tra NetEase e Bungie già in corso da due anni per un "gioco mobile di tipo FPS non ancora annunciato".

In entrambi i casi parliamo dunque di indizi che sembrerebbero suggerire l'arrivo di una versione di Destiny 2 realizzata ad hoc per dispositivi iOS e Android, anche se non possiamo escludere a priori che si tratti piuttosto di un gioco completamente differente. Staremo a vedere.