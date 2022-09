Xbox Series X|S: un update consentirà di togliere il suono all'avvio della console

Sembra che una richiesta piuttosto diffusa da parte degli utenti di Xbox Series X|S sia la possibilità di togliere il suono che si sente all'avvio della console, quando compare il logo Xbox per qualche secondo prima dell'arrivo della dashboard.

Si tratta di un'animazione molto breve, ma effettivamente l'effetto audio che l'accompagna è caratterizzato da un volume piuttosto alto rispetto alle impostazioni di base della console, dunque è possibile che in molti siano costretti a correre al telecomando per abbassare il volume in fretta e furia se magari accendono la console a orari poco consoni.

Insomma, non sembra proprio un problema terribile, ma Microsoft sta studiando una soluzione a questo: si tratta di un'opzione aggiuntiva inserita in quelle di sistema dedicate all'audio.

Gli utenti che fanno parte del programma Xbox Insider dovrebbero avere presto accesso a questa opzione, che consente di rendere silenzioso l'avvio di Xbox Series X|S.

In pratica, s tratta di andare nelle impostazioni generali, selezionare la sezione "volume e output audio" e andare su "opzioni aggiuntive". All'interno di queste, dovrebbe trovarsi l'opzione per eliminare il suono di avvio, che dovrebbe essere messa a disposizione di tutti con uno dei prossimi update ufficiali al software di sistema della console.

Nel frattempo, abbiamo visto l'aggiornamento di settembre e le diverse novità che questo ha portato, come la possibilità di modificare il colore del led del controller Xbox Elite Series 2, una riorganizzazione della libreria dei giochi e varie nuove opzioni come le impostazioni di default sui percorsi di installazione.