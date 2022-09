Xbox Series X|S e One: update di settembre disponibile, tante novità introdotte

Microsoft ha annunciato il rollout pubblico dell'update di settembre per Xbox Series X|S e Xbox One, disponibile in queste ore e destinato a portare diverse novità interessanti per gli utenti, come riferito su Xbox Wire.

Abbiamo già riferito in questi giorni un cambiamento meno evidente arrivato con gli ultimi update, ovvero lo snellimento del sistema di DRM che dovrebbe consentire un utilizzo più libero dei giochi posseduti anche con la console offline, vediamo ora le novità più evidenti, legate a nuove opzioni e modifiche all'interfaccia utente.

La novità forse più curiosa è rappresentata dalla possibilità di modificare il colore del led luminoso del controller Xbox Elite Series 2, anche se ovviamente è l'elemento dall'utilità più limitata ed esclusivamente legato a tale modello di periferica.

Xbox: le opzioni per modificare il colore del led del controller

Il software dedicato su Xbox ora contiene una nuova sezione che consente di modificare il colore e l'intensità del led luminoso, un ottimo modo per accogliere peraltro l'arrivo di Xbox Elite Series 2 Core, disponibile ufficialmente da oggi.

La caratteristica probabilmente più evidente è invece la modifica della visualizzazione della libreria di gioco nell'interfaccia di Xbox: come era stato riportato in precedenza, l'update ha introdotto una facilitazione nella visualizzazione dei giochi posseduti, attraverso una serie di opzioni selezionaibili spostandoci in orizzontale che filtrano i titoli tra "tutti i giochi", "giochi posseduti", "Xbox Game Pass", "EA Play", "Xbox Live Gold", "App possedute".

Un'altra modifica interessante riguarda la possibilità di modificare il dispositivo di archiviazione di default a seconda della tipologia di gioco: questa opzione consente di fissare il percorso di default nel download e installazione dei giochi a seconda che si trattino di ottimizzati per Xbox Series X|S, giochi in retrocompatibilità o applicazioni, selezionando personalmente il dispositivo tra SSD interno o hard drive esterni oppure lasciando scegliere automaticamente al sistema.

Introdotto il sistema di soppressione dei rumori in party chat anche su PC e Xbox One, oltre a un sistema avanzato di organizzazione e gestione dei party sull'app Xbox, con una nuova visualizzazione che consente un utilizzo più semplice della funzione. Infine, è stato modificato il sistema di condivisione di screenshot e video attraverso l'Xbox Game Bar su PC.