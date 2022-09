Xbox Elite Controller Series 2 Core: annunciato il nuovo modello con un trailer

Microsoft ha annunciato un nuovo modello di controller Elite con Xbox Elite Controller Series 2 Core, protagonista del trailer di presentazione che vedete qui sopra e destinato a rappresentare la nuova offerta in termini di controller "pro" ufficiali per Xbox.

A quanto pare, non si tratta proprio di un nuovo step evolutivo per il controller di Xbox Series X|S e Xbox One: il Core è infatti una variante dell'Xbox Elite Controller Series 2, dunque tecnologicamente non cambia molto ma presenta alcune variazioni in termini estetici e di funzionalità, oltre a un abbassamento del prezzo previsto, almeno in partenza.

Il nuovo Xbox Elite Controller Series 2 Core verrà infatti lanciato a 129,99 dollari rispetto ai 179,99 dollari dell'Elite Series 2 standard, ma con molti accessori in meno rispetto a quest'ultimo, acquistabili eventualmente a parte.

Xbox Elite Controller Series 2, le differenze in dotazioni tra standard e Core

All'interno del modello Core si trova infatti solo il cavo di ricarica USB-C e lo strumento per modificare il movimento degli stick analogici.

Eventualmente, i vari stick di ricambio, la croce direzionale differente e le levette posteriori di diverso tipo possono essere acquistate in un pacchetto a parte. Altro elemento di notevole interesse è il fatto che l'Elite Series 2 Core verrà messo a disposizione all'interno dell'Xbox Design Lab a partire da questo autunno.

Questo significa che sarà possibile progettare il proprio controller Xbox, in termini di colorazione e tipologia di materiali e grip, anche partendo dalla base dell'Xbox Elite Controller Series 2 e non solo del controller standard, in attesa di ulteriori informazioni sul lancio di questa nuova iniziativa.