Xbox Design Lab si estende ai controller Xbox Series X|S, da oggi

Xbox Design Lab torna a disposizione e si estende per i controller di Xbox Series X e Series S, con alcune nuove opzioni e design, oltre ovviamente alla possibilità fondamentale di creare controller per le console next gen.

L'opzione è disponibile a partire da oggi, 17 giugno 2021, per "USA, Canada ed Europa occidentale", compresa l'Italia, come potete vedere dal sito ufficiale disponibile a questo indirizzo, che risulta disponibile anche da queste parti. Con l'estensione ai nuovi modelli di controller per Xbox Series X|S, Xbox Design Lab ha introdotto anche alcune nuove possibilità di personalizzazione.

Sono disponibili alcuni nuovi design e colori, come alcuni ispirati a Psychonauts 2 e Grounded, mentre le opzioni generali restano le stesse già disponibili per i controller Xbox One, con le opportune variazioni per quanto riguarda tasti frontali, grilletti e stick.

Nel caso non sappiate di cosa si tratti, Xbox Design Lab è un servizio che consente di "costruire" il proprio controller personalizzato scegliendo colori e altre caratterizzazioni, oltre a un'iscrizione da applicare sulla parte frontale. Il tutto è ora disponibile anche per Xbox Series X e Series S, consentendo dunque di estendere la personalizzazione ai controller next gen. Vediamo anche il trailer di presentazione dell'iniziativa Microsoft.