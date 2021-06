Senua's Saga: Hellblade 2: un video svela che il gioco non è ancora in produzione

In occasione dell'Xbox Games Showcase Extended, Ninja Theory ha pubblicato un nuovo video di Senua's Saga: Hellblade 2 per aggiornare i giocatori sullo stato dei lavori. Sostanzialmente la produzione non è ancora iniziata. Quindi possiamo dire che attualmente il gioco è ancora in pre-produzione. Prima di mostrare il video, è stato specificato che tutto ciò che contiene è inevitabilmente work in progress (come facilmente verificabile guardandolo, visto che la maggior parte delle sequenze mostrano anche l'interfaccia dell'engine). Quindi non c'è niente di definitivo.

Da quello che si può capire guardandolo, si tratta del progetto più ambizioso di sempre di Ninja Theory, che sta facendo un grande lavoro di costruzione ambientale, con ricognizioni e scansioni in alta risoluzione, aiutata da Epic Games, la software house dell'Unreal Engine 5, il motore scelto per farlo muovere.

Difficilmente vedremo Senua's Saga: Hellblade 2 nel 2022. Più probabile un'uscita nel 2023, se tutte le cose andranno per il verso giusto. L'unica certezza, in questo momento, è che si tratta di un progetto infinitamente più ambizioso del primo Hellblade e che quindi non è possibile paragonare i due titoli dal punto di vista produttivo.

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 è in sviluppo per Xbox Series X e PC.