NBA 2K23: in anteprima tutte le novità de la città, che evolve e migliora su PS5 e Xbox Series X|S

Mancano davvero pochi giorni e NBA 2K23 sarà finalmente nei negozi, poco importa se virtuali e fisici. Per accompagnarci all'uscita del nuovo capitolo, 2K Sports ha deciso di organizzare una serie di presentazioni in anteprima di NBA 2K23. Dopo aver scoperto le novità della modalità carriera, adesso è il turno de La città, quel mondo virtuale nel quale il nostro alter ego virtuale si muoverà per svolgere tutte le sue attività. Uno spaccato di mondo che respira basket 24 ore su 24, che a partire da quest'anno sarà più semplice e piacevole vivere ed esplorare, così che passare da un'attività alla successiva non sia una tortura, come invece capitava nell'edizione 2K22.

Il feedback dei giocatori L'arena di NBA 2K23 Le novità di quest'anno, infatti, sono figlie dall'ascolto del feedback dei giocatori, oltre che dell'anno continuativo di sviluppo che il team ha potuto affrontare grazie all'allentamento delle restrizioni legate al Covid-19. L'obiettivo generale è stato quello di rendere tutto quello che c'è ne La Città più coeso, oltre che più facilmente fruibile. Basta, quindi, dover percorrere (tediose) centinaia di metri (virtuali) in skateboard per raggiungere un negozio o un'attività, in NBA 2K23 sarà tutto collegato grazie a un capillare sistema di metropolitana che consentirà di spostarsi istantaneamente da un punto all'altro della città. E nel caso in cui una stazione sia distante, basterà premere il tasto dorsale destro per raggiungere istantaneamente la più vicina. Magie dell'SSD di PS5 e Xbox Series X|S.

Quartieri tematici e nuovi edifici Il quartiere dei Viper di NBA 2K23 Questa facilità di movimento non solo sarà fondamentale per rendere meno dolorosi gli spostamenti tra le varie attività, che quest'anno, come approfondito nell'anteprima della carriera di NBA 2K23, saranno il 25-30% di più della scorsa edizione, ma anche per raggiungere velocemente le 4 parti aggiuntive della città che debutteranno in questa edizione. Si tratta di 4 quartieri tematici, ognuno dei quali posizionato in corrispondenza dei 4 punti cardinali della città. A Sud ci sarà la South City Vipers, un'area a tema jungla. A Nord sorgerà il quartiere dei Cavalieri, pensato nello stile di un castello medioevale, a ovest ci sono i Wildcats e il loro quartiere a ispirazione desertica e a Est le Bestie, con un quartiere-vulcano. Si tratta di location piuttosto vistose, con quell'eleganza e sobrietà tipica di Las Vegas, nella quale potrete trovare altre persone con i vostri stessi gusti e coi quali associarvi per vestiti e oggetti estetici tematici. La nuova città passa anche dalla riorganizzazione di alcuni edifici: il Blocco, per esempio, sorgerà nel centro esatto della città e sarà il luogo dove i giocatori in cerca di sfida dovranno andare. Questo, infatti, è un grande hub centrale nel quale si potranno trovare tutte le sfide del gioco comodamente raggruppate. Il Teatro, invece, è il luogo nel quale affrontare le playlist proposte dal team di sviluppo. Ogni venerdì, infatti, cambieranno le locandine all'esterno dell'edificio e con loro anche la tipologia di partita proposta. In NBA 2K23 ci saranno 34 differenti variazioni, che andranno a modificare l'esperienza sul parquet con regole particolari, situazioni estreme e diavolerie varie che potranno essere superate solo grazie al gioco di squadra. La vittoria garantisce il doppio dei punti XP e il fatto che ogni settimana ci sarà una sfida diversa dovrebbe consentire al team di mantenere sempre fresca l'esperienza. La città di NBA 2K23 Dell'arena abbiamo già parlato, ma è il luogo nel quale giocare le partite di campionato "ufficiali". Questo edificio è stato creato per mostrare la gente che riempie gli spalti nel giorno della partita e per mostrare in maniera chiara, anche nella città, che è arrivato il "Game time". Gli ultimi due edifici sono l'Event Center, ovvero il luogo nel quale si svolgeranno gli eventi tematici che si alterneranno nell'arco della stagione, che ricordiamo, durerà 6 settimane e sarà caratterizzata da nuove ricompense, e il Jordan Challenge Building, l'edificio nel quale affrontare le Jordan Challenge, l'altra grande novità di questa edizione.

La città di NBA 2K23 sembra essere un ambiente decisamente più interessante e piacevole da visitare rispetto agli anni passati. Oltre ai nuovi luoghi da visitare, la vera novità è data dal miglioramento della qualità della vita, che renderà lo spostarsi tra un'attività e la successiva una cosa divertente, e non una tortura come negli anni passati. Se basteranno queste cose a rendere l'esperienza un vero e proprio metaverso a tema NBA non lo sappiamo, ma manca davvero poco allo scoprirlo, dato che NBA 2K23 sarà disponibile il prossimo 9 settembre.